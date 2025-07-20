Изменения, предусмотренные новым графиком движения транспорта в Киевской области должны обеспечить как безопасность граждан, так и стабильную логистику для предприятий.

Новый график движения транспорта в Киевской области будет введен в Лебедевке, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

В Киевской области официально заработала временная переправа, которую возвели в Лебедевке Вышгородского района. Этот объект введен в эксплуатацию в рамках ремонта основного моста на важной магистрали Киев – Вышгород – Десна – Чернигов. Строительство конструкции позволило сохранить непрерывность сообщения между населенными пунктами и обеспечить проезд грузового и служебного транспорта.

Николай Калашник сообщил, что переправа выдерживает нагрузку до 60 тонн, что позволяет пользоваться ею не только легковушкам, но и спецтехнике, в частности, каретам "скорой", спасателям и коммерческому транспорту. На объекте обустроена дорожная разметка, установлены указатели, а для организации движения и безопасности круглосуточно дежурят патрули полиции.

Старый мост, имевший существенные ограничения по весу, окончательно перекрыт с 15 июля из-за критического технического состояния. Его полноценная реконструкция продлится несколько месяцев, а завершение работ запланировано на первое полугодие 2026 года. До этого времени временная переправа будет оставаться единственным доступным маршрутом в этом направлении.

Жителей и водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов, быть осторожными на новом участке дороги и соблюдать правила дорожного движения. Изменения, предусмотренные новым графиком движения транспорта в Киевской области должны обеспечить как безопасность граждан, так и стабильную логистику для предприятий.

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