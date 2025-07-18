Новий графік руху транспорту в Києві буде введено лише на вихідних, проте варто знати про зміни, готуючись до поїздок по місту, повідомляє Politeka.net.

Попередження зробила прес-служба КМДА.

Упродовж вихідних днів – 19 та 20 липня – тимчасово введуть новий графік руху транспорту в Києві через проведення традиційних продовольчих ярмарків. Як повідомили у комунальному підприємстві «Київпастранс», зміни торкнуться маршрутів автобусів і тролейбуса, які курсують через центральні й житлові райони міста.

Зокрема, ярмарки відбудуться на таких вулицях: Голосіївській, Кубанської України, Миколи Закревського, Йорданській і Татарській. У зв’язку з цим будуть запроваджені тимчасові зміни у русі наступних маршрутів:

У суботу, 19 липня, змінять маршрути автобуси:

№33 : рухатиметься за такою схемою – від вул. Академіка Кухаря по вул. Кіото, далі вул. Мілютенка, просп. Лісовий, вул. Космонавта Поповича до Кубанської України. У зворотному напрямку – тим же маршрутом.

: рухатиметься за такою схемою – від вул. Академіка Кухаря по вул. Кіото, далі вул. Мілютенка, просп. Лісовий, вул. Космонавта Поповича до Кубанської України. У зворотному напрямку – тим же маршрутом. №39 : в напрямку до Лисогірського провулку – через Голосіївський, Науки, Лисогірську до розв’язки з Ракетною та Панорамною. У зворотному напрямку – за звичним маршрутом.

: в напрямку до Лисогірського провулку – через Голосіївський, Науки, Лисогірську до розв’язки з Ракетною та Панорамною. У зворотному напрямку – за звичним маршрутом. №63 : курсуватиме лише до Кубанської України (від станції метро «Червоний Хутір»).

: курсуватиме лише до Кубанської України (від станції метро «Червоний Хутір»). №81 : прямуватиме в обох напрямках по Академіка Кухаря, Кіото, Кубанської України, просп. Лісовий, вул. Космонавта Поповича.

: прямуватиме в обох напрямках по Академіка Кухаря, Кіото, Кубанської України, просп. Лісовий, вул. Космонавта Поповича. №101 : з «Почайни» до Червоної Калини – за основним маршрутом, далі через Рональда Рейгана, Миколи Закревського, після чого повертається на свій звичний шлях.

: з «Почайни» до Червоної Калини – за основним маршрутом, далі через Рональда Рейгана, Миколи Закревського, після чого повертається на свій звичний шлях. №34: рухатиметься лише на ділянці між Північною та Степана Бандери.

У неділю, 20 липня, відбудуться зміни у русі автобусів:

№31: виконуватиме рейси за зміненим маршрутом – від станції метро «Політехнічний інститут» через просп. Берестейський, Богдана Гаврилишина, Довнар-Запольського, Дегтярівську, Білоруську, Деревлянську, Юрія Іллєнка, Академіка Ромоданова, Загорівську, Князя Володимира Мономаха та Татарську.

«Київпастранс» просить вибачення у мешканців та гостей столиці за тимчасові незручності та радить заздалегідь враховувати новий графік руху транспорту в Києві при плануванні своїх поїздок містом у зазначені дні. Зміни в маршрутах триватимуть із початку руху транспорту й до завершення ярмаркових заходів.

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