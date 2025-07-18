«Укрзалізниця» оголосила про запуск нових рейсів та про новий графік поїздів з Києва.

Новий графік поїздів з Києва ввеле "Укрзалізниця" через збільшення попиту на поїздки у літній період, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в оголошенні "Укрзалізниці" на каналі в Телеграм.

«Укрзалізниця» оголосила про запуск нових рейсів швидкісних поїздів Інтерсіті+ між Києвом і Львовом — одним із найпопулярніших туристичних напрямків в Україні. Таке рішення ухвалено у зв’язку зі зростаючим попитом на перевезення в цьому напрямку, особливо в літній період. Перші додаткові рейси почнуть курсувати вже з 19 липня.

У компанії повідомили, що нові поїзди курсуватимуть в обох напрямках — як зі столиці до Львова, так і у зворотному напрямку. Це дозволить зменшити навантаження на вже наявні рейси та надати пасажирам більше можливостей для подорожей у зручний для них час.

Новий графік поїздів з Києва виглядає наступним чином: поїзд вирушатиме з Дарниці о 9:24 ранку, а вже о 9:50 вирушатиме зі станції Київ-Пасажирський. До Львова він прибуває о 15:52, що дозволяє пасажирам дістатися до міста швидко та комфортно, не витрачаючи цілий день на дорогу.

Пасажири зможуть обирати між вагонами першого та другого класу. Вартість квитка у вагоні першого класу становить 828 гривень 9 копійок, тоді як у другому класі – 450 гривень 98 копійок.

Новий графік поїздів з Києва також передбачає зворотний рейс того ж поїзда вирушає о 16:30. На головний вокзал Києва він прибуває о 22:28, а вже о 23:00 прибуває на станцію Дарниця. Таким чином, пасажири мають змогу повернутися до столиці в той самий день.

У компанії запевняють, що надалі продовжуватимуть моніторинг попиту на різних маршрутах і, за можливості, збільшуватимуть кількість рейсів, аби забезпечити українцям зручні та доступні поїздки всередині країни.

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