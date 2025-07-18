Водіям слід заздалегідь врахувати обмеження руху транспорту в Чернівцях та обирати альтернативні шляхи пересування, щоб уникнути заторів і незручностей.

Обмеження руху транспорту в Чернівцях введено на різний термін у декількох районах міста, тому містянам варто про це знати, повідомляє Politeka.net.

Міська влада попереджає водіїв про проведення ремонтних робіт, які можуть вплинути на щоденні маршрути та пересування містом.

На вулиці Вокзальній, у відрізку від будинку №38 до №38-А, до 30 липня 2025 року триває ремонт зливового перехвату. У зв’язку з цим в цій частині вулиці буде тимчасове обмеження руху транспорту в Чернівцях. Водіям слід заздалегідь врахувати це та обирати альтернативні шляхи пересування, щоб уникнути заторів і незручностей.

Ще одне обмеження руху транспорту в Чернівцях очікується на вулиці Героїв Майдану — на ділянці між Соборною площею та вулицею Садовою. По 27 липня заборонене паркування автотранспорту з 09:00 до 16:30. Тут проводитимуться роботи з реконструкції електромереж. Водіїв просять звернути увагу на зміни, а також не залишати автомобілі у зоні проведення робіт у вказаний проміжок часу.

Крім того, масштабні дорожні роботи заплановані на перехресті вулиць Едуарда Тангля та Миколи Ткача. З 18 липня по 1 жовтня 2025 року тут буде виконуватись поточний ремонт дорожнього покриття. У цей період можливі ускладнення пересування транспорту, тому мешканцям та гостям міста варто заздалегідь планувати маршрути, враховуючи потенційні затримки.

Міська адміністрація просить з розумінням поставитися до тимчасових обмежень. Усі роботи виконуються задля покращення інфраструктури міста, підвищення комфорту та безпеки учасників дорожнього руху.

Будьте уважними на дорогах, дотримуйтесь знаків і плануйте свої поїздки з урахуванням вищезазначених змін.

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