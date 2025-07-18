Дефіцит продуктів у Полтавській області продовжує посилюватися, повідомляє Politeka.

Про це розповіла іхтіолог Юлія Куцоконь з Інституту зоології ім. Шмальгауза НАН України.

з полиць магазинів майже повністю зникли популярні види прісноводної риби — зокрема, товстолобик та щука. Цей товар ще донедавна був звичним у щоденному раціоні багатьох родин, але нині його знайти стає дедалі важче, а вартість стрімко зростає.

За словами іхтіолога Юлії Куцоконь із Інституту зоології імені Шмальгауза НАН України, головною причиною такого становища стало різке скорочення обсягів вилову, яке спричинив підрив Каховського водосховища. Ця екологічна катастрофа фактично знищила одне з ключових місць для рибальства, що забезпечувало великі поставки риби в різні регіони.

Ситуацію ускладнює низка обмежень для рибалок, пов’язаних із воєнним станом. Заборона на вихід на воду, ускладнене отримання дозволів, замінування водойм та втрата доступу до територій під окупацією — усе це призвело до різкого падіння пропозиції.

Унаслідок цього дефіцит продуктів у Полтавській області торкнувся і рибного асортименту: у супермаркетах товстолобик коштує від 111 до 180 грн за кілограм, щука — понад 190, а іноді й узагалі відсутня. Проблема стає дедалі актуальнішою, адже альтернатива для бюджетної прісноводної риби наразі майже відсутня.

Джерело: Телеграф

До слова, на Полтавщині також дорожчають продукти. Найбільше змінилася ситуація на овочевому ринку. Зокрема, картопля за місяць суттєво подорожчала — середній цінник нині становить 43,80 грн/кг.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві: перелік послуг, які нададуть безкоштовно.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Полтаві: переселенцям полегшать життя, з'явиться корисне нововведення.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві: коли можна скористатися можливістю.