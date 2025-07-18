Загалом субсидії для пенсіонерів у Кривому Розі на оплату комунальних послуг, як і на придбання палива, призначаються на різні терміни

Субсидія для пенсіонерів у Кривому Розі покриває витрати на оплату житлово-комунальних послуг, а також на управління багатоквартирним будинком, повідомляє Politeka.net.

Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848.

Її розрахунок здійснюється окремо для двох сезонів: з першого травня по тридцяте вересня — для неопалювального періоду, та з першого жовтня по тридцяте квітня — для опалювального.

Якщо у складі домогосподарства є особа, яка має право на пільги з оплати комунальних послуг, субсидія починає нараховуватися з місяця, що настає після місяця, в якому нараховано пільгу. Водночас призначення не може бути раніше дати подання заяви.

Субсидії для пенсіонерів у Кривому Розі на оплату теплопостачання, а також постачання і розподіл природного газу або електроенергії для опалення — централізованого, автономного чи індивідуального — розраховуються у квітні та жовтні. При цьому враховується тривалість опалювального періоду — з шістнадцятого жовтня по п’ятнадцяте квітня включно.

Якщо громадянин подає заяву на отримання субсидії протягом двох місяців від початку відповідного сезону, призначення відбувається з початку цього сезону. Втім, субсидія не може бути нарахована раніше, ніж виникло право на її отримання.

У випадку, коли субсидія призначається для орендарів житла, вона надається з місяця звернення і до завершення опалювального сезону. При цьому строк дії субсидії обмежується кінцем місяця, у якому завершується чинний договір оренди. Продовження призначення можливе лише після повторного звернення орендаря.

Субсидії для пенсіонерів у Кривому Розі на придбання твердого або рідкого пічного палива, а також скрапленого газу, надається один раз на рік — після особистого звернення особи, яка потребує допомоги.

Загалом субсидії на оплату комунальних послуг, як і на придбання палива, призначаються на календарний рік. При цьому субсидія на комунальні послуги розраховується з місяця подання заяви і до завершення поточного року.

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