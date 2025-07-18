Робота для пенсіонерів у Харкові більше не виняток, а реальна можливість залишатися корисним.

Робота для пенсіонерів у Харкові сьогодні стає дедалі доступнішою та різноманітнішою, повідомляє Politeka.

Актуальні вакансії можна переглянути на сайті work.ua.

Різні компанії активно залучають фахівців із досвідом до відповідальних посад, пропонуючи достойні умови, гнучкий графік і комфортне середовище.

Зокрема, пансіонат для літніх людей, що працює на вулиці Гризодубової, запрошує керуючого. Обов’язки включають організацію щоденної діяльності персоналу, контроль побутових процесів, спілкування з родичами мешканців, ведення звітності та забезпечення стабільної роботи установи. Підходять кандидати з навичками адміністрування та впевненим рівнем користування базовими програмами. Пропонується графік з проживанням або вахта — на вибір. Оплата праці становить 25 000 грн.

Компанія Акутек відкрила вакансію токаря. Умови прості: обробка металевих заготовок, читання технічної документації, співпраця в колективі. Досвід від 2 років — бажаний, але головне — точність, уважність і відповідальність. Зарплата — від 18 000 грн. Оформлення — офіційне, можливе часткове навантаження.

КП "Комплекс з вивозу побутових відходів" шукає тракториста з посвідченням категорії А1. Гарантується стабільність, соцзахист, пільги для мешканців міста. Графік — гнучкий, дохід — до 24 000 грн.

Робота для пенсіонерів у Харкові більше не виняток — це реальна можливість залишатися корисним, активним та фінансово незалежним.

До слова, на Харківщині також доступні субсидії для українців. Це передбачено урядовою постановою №848, яка регулює правила призначення державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг.