Работа для пенсионеров в Харькове не исключение, а реальная возможность оставаться полезным.

Работа для пенсионеров в Харькове сегодня становится все более доступной и разнообразной, сообщает Politeka.

Актуальные вакансии можно посмотреть на сайте work.ua.

Различные компании активно привлекают специалистов с опытом в ответственных должностях, предлагая достойные условия, гибкий график и комфортную среду.

В частности, пансионат для пожилых людей, работающий на улице Гризодубовой, приглашает управляющего . Обязанности включают в себя организацию ежедневной деятельности персонала, контроль бытовых процессов, общение с родственниками жильцов, ведение отчетности и обеспечение стабильной работы учреждения. Подходят кандидаты с навыками администрирования и уверенным уровнем использования базовых программ. Предлагается график с проживанием или вахта – по выбору. Оплата труда составляет 25000 грн.

Компания Акутек открыла вакансию токаря . Условия простые: обработка металлических заготовок, чтение технической документации, сотрудничество в коллективе. Опыт от 2 лет – желателен, но главное – точность, внимательность и ответственность. Зарплата – от 18 000 грн. Оформление — официальная, возможная частичная нагрузка.

КП "Комплекс по вывозу бытовых отходов" ищет тракториста с удостоверением категории А1. Гарантируется стабильность, соцзащита, льготы жителям города. График – гибкий, доход – до 24 000 грн.

Работа для пенсионеров в Харькове больше не исключение – это реальная возможность оставаться полезным, активным и финансово независимым.

К слову, в Харьковской области также доступны субсидии для украинцев. Это предусмотрено правительственным постановлением №848, регулирующим правила назначения государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг.