Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 24 по 33 липня обіцяє стабільну теплу погоду з сюрпризами.

Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 21 по 27 липня зробили синоптики та розповіли містянам, чи варто очікувати погодних сюрпризів цього тиждня, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 21 по 27 липня. Розпочнеться все з теплої пори. У понеділок 21-ого числа: вранці небо у місті буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. Температура повітря сягне максимум +31°C.

У вівторок, 22.07: повітря прогріється до +34°C. Вранці небо буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня.

Середа, 23.07: вранці небо у місті буде ясним, і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ. Температурні коливання — від +24 до +30°C.

Четвер, 24 липня: увесь день утримається ясна погода. Впродовж дня температура триматиметься в межах +22…+30°C.

У п’ятницю, 25.07: увесь день небосвід триматиметься ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура повітря триматиметься в межах +22…+31°C. Наші пращури помітили: якщо вночі немає роси, а в низинах туман – до негоди. А якщо нічна роса не просихає – бути грозі. В цей час зацвітають гладіолуси.

Субота, 26.07: в місті ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Температура коливатиметься від +23 до +33°C.

У неділю 27.07: ясна пора буде триматися впевнено, вдень небо може ненадовго затягнути хмарами. Температурні показники — від +21 до +31°C. Отже, прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 24 по 33 липня обіцяє стабільну теплу погоду з сюрпризами.

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