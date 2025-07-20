Прогноз погоды в Днепре на неделю с 24 по 33 июля обещает стабильную теплую погоду с сюрпризами.

Прогноз погоды в Днепре на неделю с 21 по 27 июля сделали синоптики и рассказали горожанам, стоит ли ожидать погодных сюрпризов на этой неделе, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Днепре на неделю с 21 по 27 июля. Начнется все с теплых времен. В понедельник 21 числа: утром небо в городе будет ясным, таким оно и будет оставаться в течение всего дня. Без осадков. Температура воздуха достигает максимума +31°C.

Во вторник, 22.07: воздух прогреется до +34°C. Утром небо будет ясным, таким оно будет оставаться в течение всего дня.

Среда, 23.07: утром небо в городе будет ясным, и будет оставаться таковым почти весь день, а вечером его затянут тучи. Утро и день без осадков. Вечером возможен мелкий дождь. Температурные колебания от +24 до +30°C.

Четверг, 24 июля: во весь день сохранится безоблачная пора. В течение дня температура будет держаться в пределах +22…+30°C.

В пятницу, 25.07: весь день небосвод будет держаться ясным, и облака не омрачят его до конца дня. Без осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах +22…+31°C. Наши предки заметили, если в этот день мороз, то весна будет сухой. А если ночная роса не просыхает – быть грозе. В это время зацветают гладиолусы.

Суббота, 26.07: в городе будет безоблачно. Без осадков. Температура будет колебаться от +23 до +33°C.

В воскресенье 27.07: чистая пора будет держаться уверенно, днем небо может ненадолго затянуть облаками. Температурные показатели от +21 до +31°C. Следовательно, прогноз погоды в Днепре на неделю с 24 по 33 июля обещает стабильную теплую погоду с сюрпризами.

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