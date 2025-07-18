Водночас нова платіжка за квартиру з 1 серпня у Харкові не торкнеться певних категорій громадян.

Нова платіжка за квартиру з 1 серпня може стати суттєвим викликом для мешканців Харкова, які володіють просторим житлом, повідомляє Politeka.

З початку серпня 2025 року українцям надійде нове нарахування – податок на нерухомість. Обов’язок сплатити виникне у власників квартир понад 60 кв. м, приватних будинків – понад 120 кв. м або сумарної житлової площі більше 180 кв. м.

Сума оподаткування визначається на місцевому рівні, але не перевищує 1,5% мінімальної зарплати станом на 1 січня попереднього року. Станом на 2025 рік це – 106,5 грн за кожен "зайвий" метр. Наприклад, за 15 додаткових квадратів у квартирі доведеться внести близько 1600 грн. Нарахування проводиться щороку, а повідомлення надходить до 1 липня. Сплатити потрібно протягом 60 календарних днів.

Водночас нова платіжка за квартиру з 1 серпня у Харкові не торкнеться певних категорій громадян. Звільняються: учасники бойових дій, власники зруйнованих чи розташованих у зонах бойових дій помешкань, діти-сироти, особи з інвалідністю, релігійні організації, дитбудинки сімейного типу, прийомні родини, а також багатодітні сім’ї. Для пенсіонерів пільга на податок на нерухомість не передбачена, однак вони звільняються від земельного збору після 60 років.

Місцеві ради мають право запроваджувати додаткові пільги або збільшувати неоподатковувані межі, враховуючи специфіку регіону.

Джерело: unian

До слова, на Харківщині також подорожчав бензин. Наразі цифри на стеллах АЗС відрізняються доволі суттєво. Так, у мережах WOG та ОККО А-95 коштує 61.99. Shell тримає цінник на рівні 61.95. SOCAR пропонує по 60.66, а заправки "Паралель" продають по 60.16. Найнижчу ціну наразі пропонують БРСМ-Нафта та "Укр-Петроль" - 54.22 та 54.55 відповідно.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гроші на догляд за пенсіонером в Харкові: хто з українців може отримати виплати, важливі нюанси.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для людей з інвалідністю в Харкові: українцям передбачені виплати, названо суму.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ назвали причини скасування допомоги.