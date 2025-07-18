Грошова допомога у Київській області надається на оплату оренди помешкання строком до пів року.

Грошова допомога у Київській області надається на шість місяців від благодійного фонду "Право на захист", повідомляє Politeka.

Така інформація зазначена на офіційному каналі.

У Київській області розпочато прийом заявок на участь у програмі підтримки переселенців та осіб, які повернулися з-за кордону. Грошова допомога у Київській області надається на оплату оренди помешкання строком до пів року. Ініціативу реалізує благодійний фонд «Право на захист» у партнерстві з УВКБ ООН.

Податися можуть внутрішньо переміщені громадяни та повернуті мешканці, які тимчасово проживають у місцях компактного розміщення (МТП), що входять до списку згідно з постановою Кабінету Міністрів №930, у модульних містечках, або закладах, непридатних для постійного проживання — школах, дитсадках, лікарнях. Також розглядатимуться заявки від тих, хто винаймає житло у складних умовах або перебуває під загрозою виселення.

Програма охоплює не лише оплату оренди, але й включає індивідуальні юридичні та професійні консультації для досягнення фінансової стійкості. Обов’язковою умовою є наявність чіткої стратегії виходу: після завершення періоду допомоги учасники мають мати можливість самостійно справлятися з витратами на житло.

Варто зауважити, що проходження анкетування не гарантує автоматичної участі. Усі звернення розглядаються індивідуально з урахуванням ситуації заявників.

Подати заявку можна через анкету, доступну на офіційному ресурсі. Учасникам варто не зволікати — програма покликана надати тимчасову, проте суттєву підтримку у період адаптації.

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