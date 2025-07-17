Грошова допомога в Харківській області надається УВКБ ООН, повідомляє Politeka.

Про це інформують на офіційному каналі.

Розмір підтримки становить 3600 гривень на місяць на одну людину, виплачуваних протягом трьох місяців.

Отримати таку допомогу можуть родини з Харківської області, якщо їхній дохід на особу не перевищує 5400 гривень, а також за умови належності до категорій, що мають певні критерії вразливості.

Зокрема, це внутрішньо переміщені особи, які переїхали в межах України за останні пів року, але не були раніше учасниками цієї програми чи інших подібних виплат. Також до цієї категорії належать люди, що повернулися до свого постійного місця проживання після вимушеного переміщення через бойові дії з 24 лютого 2022 року та не отримували раніше допомогу від УВКБ ООН чи інших організацій.

Критерії вразливості включають сім’ї, де є лише один із батьків із дітьми до 18 років або особами похилого віку (55+), самотніх літніх осіб, а також родини, у яких є особи з інвалідністю чи хронічними хворобами. Важливо, що навіть ті, хто вже отримував підтримку як внутрішньо переміщені особи, можуть подати заявку повторно, якщо з моменту отримання підтримки минуло більше трьох місяців, і вони відповідають умовам вразливості.

Детальніше про умови участі, способи подання заявок і адреси пунктів збору інформації можна дізнатися за посиланням. Для консультацій працює гаряча лінія УВКБ ООН (понеділок–п’ятниця з 09:00 до 18:00) та електронна пошта unhcrukraine@donbassos.org.

Програма грошової допомоги в Харківській області — важлива підтримка для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах через війну.

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