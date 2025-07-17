У Харкові зростають побоювання щодо дефіциту хліба, тож розповідаємо, що про це думають експерти та чого чекати звичайним українцям.

Прогнози аналітиків підтверджують неприємну тенденцію, яка може призвести до дефіциту хліба в Харкові, повідомляє Politeka.

До кінця 2025 року ціна на цей базовий продукт може підскочити ще на 20 відсотків. Дефіцит хліба в Харкові напряму пов’язаний із серією серйозних причин. Усе починається з нестачі працівників у харчовій промисловості, що виникла на тлі війни.

Через мобілізацію та евакуацію аграрний сектор залишився фактично без рук. Це змусило виробників вкладати кошти в автоматизацію, що збільшило витрати на виробництво.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук не приховує занепокоєння. Він зазначає, що протягом 2024 року ціни на даний товар зросли вже більш як на 20 відсотків. За його словами, ця тенденція продовжується, адже кожні 30 днів вартість усім звичного товару збільшується приблизно на 1,5–2 відсотки.

Він зазначає, що повномасштабна війна не лише порушила ланцюги постачання, а й посилила фінансовий тиск на виробників. Ще один чинник, який тисне на ринок, це продовольча інфляція. Вона в Україні триває без суттєвого уповільнення.

Зростають цінники на все: сировину, енергоносії, паливо, логістику. А саме транспортування сьогодні обходиться дорожче, ніж будь-коли. Будь-яке коливання вартості пального одразу ж змінює кінцеву ціну продукції на полицях магазинів.

Щоб у повній мірі зрозуміти, чому хлібо-булочні вироби стають такими дорогими, варто подивитися на врожай. Якість та обсяг зібраної пшениці зараз безпосередньо впливають на собівартість.

Погодні умови в Україні останнім часом не балують аграріїв. Зливи змінюються засухою, а нестабільність клімату впливає на якість зерна. Усе це лише додає проблем до вже напруженої ситуації. У результаті можливим дефіцит хліба в Харкові.

Джерело: uaportal.

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