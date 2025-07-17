В Харькове растут опасения по поводу дефицита хлеба, поэтому рассказываем, что об этом думают эксперты и чего ждать обычным украинцам.

Прогнозы аналитиков подтверждают неприятную тенденцию, которая может привести к дефициту хлеба в Харькове , сообщает Politeka.

До конца 2025 года цена на этот базовый продукт может подскочить еще на 20 процентов. Дефицит хлеба в Харькове напрямую связан с серией серьезных причин. Все начинается с недостатка работников в пищевой промышленности, возникшей на фоне войны.

Из-за мобилизации и эвакуации аграрный сектор остался фактически без рук. Это вынудило производителей вкладывать средства в автоматизацию, что увеличило затраты на производство.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук не скрывает беспокойства. Он отмечает, что за 2024 год цены на данный товар выросли уже более чем на 20 процентов. По его словам, эта тенденция продолжается, ведь каждые 30 дней стоимость всем привычного товара увеличивается примерно на 1,5–2 процента.

Он отмечает, что полномасштабная война не только нарушила цепи снабжения, но и усилила финансовое давление на производителей. Еще один давящий на рынок фактор это продовольственная инфляция. Она в Украине продолжается без замедления.

Растут ценники на все: сырье, энергоносители, топливо, логистику. А сама транспортировка сегодня обходится дороже, чем когда-либо. Любое колебание стоимости горючего сразу же изменяет конечную цену продукции на полках магазинов.

Чтобы в полной мере понять, почему хлебобулочные изделия становятся столь дорогими, стоит посмотреть на урожай. Качество и объем собранной пшеницы сейчас оказывают непосредственное влияние на себестоимость.

Погодные условия в Украине в последнее время не балуют аграриев. Ливни сменяются засухой, а нестабильность климата влияет на качество зерна. Все это только прибавляет проблем к уже напряженной ситуации. В результате возможен дефицит хлеба в Харькове.

Источник: uaportal.

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