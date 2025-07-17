Денежная помощь в Харьковской области предоставляется УВКБ ООН, сообщает Politeka.

Об этом сообщается на официальном канале.

Размер поддержки составляет 3600 гривен в месяц на одного человека, выплачиваемых в течение трех месяцев.

Получить такую помощь могут семьи из Харьковской области, если их доход на человека не превышает 5400 гривен, а также при условии принадлежности к категориям, имеющим определенные критерии уязвимости.

В частности, это внутренне перемещенные лица, переехавшие в пределах Украины за последние полгода, но не являвшиеся ранее участниками этой программы или других подобных выплат. Также к этой категории относятся люди, вернувшиеся к своему постоянному месту жительства после вынужденного перемещения из-за боевых действий с 24 февраля 2022 года и не получавших ранее помощи УВКБ ООН или других организаций.

Критерии уязвимости включают семьи, где есть только один из родителей с детьми до 18 лет или пожилыми (55+), одиноких пожилых, а также семьи, в которых есть лица с инвалидностью или хроническими болезнями. Важно, что даже те, кто уже получал поддержку как внутренне перемещенные лица, могут подать заявку повторно, если с момента получения поддержки прошло более трех месяцев, и они отвечают условиям уязвимости.

Подробнее об условиях участия, способах подачи заявок и адресах пунктов сбора информации можно узнать по ссылке . Для консультаций работает горячая линия УВКБ ООН (понедельник-пятница с 09:00 до 18:00) и электронная почта unhcrukraine@donbassos.org .

Программа денежной помощи в Харьковской области – важная поддержка для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны.

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