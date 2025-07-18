Підвищення тарифів на воду у Вінницькій області затвердили депутати Калинівської міської ради під час сесії 18 червня, повідомляє Politeka.

Зміни торкнуться мешканців та установ, що користуються послугами КП «Калинівкаводоканал».

Згідно з новим рішенням, населення платитиме за водопостачання та водовідведення на 40% більше, ніж раніше, а бюджетні організації — майже на 70%. Зміни пояснили економічними реаліями: зростанням цін на електроенергію, паливо та зарплати працівників. Попередні розцінки формувалися на базі показників 2022 року, тож нині вважаються застарілими та не відповідають поточним витратам підприємства.

У міській раді підкреслили, що заборгованість стала причиною дворазового припинення енергопостачання, через що воду доводилось подавати за допомогою генераторів. Такі ситуації негативно впливали на якість послуг. Зміна тарифу — вимушений захід, що має стабілізувати фінансове становище комунального підприємства та забезпечити безперебійне постачання води в майбутньому.

Тепер мешканці сплачуватимуть:

водопостачання — 42 грн/м³;

водовідведення — 25,20 грн/м³;

загальна сума — 67,20 грн/м³ (раніше — 48 грн).

Для бюджетних споживачів вартість одного кубометра становитиме 160,32 гривень.

Підвищення тарифів на воду у Вінницькій області викликало занепокоєння серед частини містян, однак влада запевняє: без цього комунальні сервіси опинилися б під загрозою зупинки.

До слова, жителів Вінницької області також повідомляли про графік відключення світла. Вони застосовуватимуться приблизно з 9:00 до 17:00, але лише за окремими вулицями.

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