Громадян, які мають власні автомобілі, попередили про обмеження руху в Чернівецькій області, тож розповідаємо, що відомо з цього приводу.

Обмеження руху в Чернівецькій області передбачають деякі зміни як для водіїв, так і для пішоходів, повідомляє Politeka.

Як інформують в пресслужбі міської ради у Telegram, через масштабні ремонтні роботи місто частково перекриватиме окремі вулиці. Обмеження руху в Чернівецькій області торкнуться трьох ділянок, де працюватиме спецтехніка та комунальні служби.

Обмеження руху в Чернівецькій області впроваджується, зокрема, на вулиці Вокзальній. Тут, на відрізку від будинку 38 до 38-А, з 16 по 30 липня триватиме ремонт зливового перехвату. Водіям радять заздалегідь планувати маршрут і враховувати можливі затори в цьому районі.

Ще одна ділянка з частковими змінами - вулиця Героїв Майдану. Роботи охоплять простір від Соборної площі до вулиці Садової. У період з 17 по 27 липня тут заборонено паркуватися щодня з 09:00 до 16:30. Причина таких нововведень полягає у реконструкції електромереж.

Значно довший період триватимуть роботи на перехресті Е. Тангля та М. Ткача. З 18 липня і аж до 1 жовтня там триватиме ремонт дорожнього покриття.

Окрім цього, в нашому регіоні є ще одне важливе нововведення. Йдеться про нічні заборони на проїзд мототранспорту в одному з населених пунктів Буковини. У Глибоцькій громаді вирішили заборонити пересування мотоциклів і моторолерів у нічний час.

Це пов’язано з безпекою під час повітряних тривог і атак безпілотників. У таких ситуаціях гучний звук транспорту може перешкодити своєчасному реагуванню або навіть дезорієнтувати людей.

Від 22:00 до 08:00 заборонено їздити мототехнікою, рівень шуму якої перевищує санітарні норми. Під повну заборону потрапили й ті, хто рухається без справної вихлопної системи або з глушниками, що лише підсилюють звук.

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