Граждан, имеющих собственные автомобили, предупредили об ограничении движения в Черновицкой области, поэтому рассказываем, что известно по этому поводу.

Ограничения движения в Черновицкой области подразумевают некоторые изменения как для водителей, так и для пешеходов, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе городского совета в Telegram, из-за масштабных ремонтных работ город будет частично перекрывать отдельные улицы. Ограничения движения в Черновицкой области коснутся трех участков, где будут работать спецтехника и коммунальные службы.

Ограничение движения в Черновицкой области осуществляется, в частности, на улице Вокзальной. Здесь, на отрезке от дома 38 до 38-А, с 16 по 30 июля будет продолжаться ремонт ливневого перехвата. Водителям советуют заранее планировать маршрут и учитывать возможные пробки в этом районе.

Еще один участок с частичными изменениями – улица Героев Майдана. Работы охватят пространство от Соборной площади до улицы Садовой. В период с 17 по 27 июля здесь запрещено парковаться ежедневно с 09.00 до 16.30. Причина таких новшеств заключается в реконструкции электросетей.

Значительно более длительный период будут продолжаться работы на перекрестке Е. Тонгля и М. Ткаче. С 18 июля и до 1 октября там будет продолжаться ремонт дорожного покрытия.

Кроме того, в нашем регионе есть еще одно важное нововведение. Речь идет о ночных запретах на проезд мототранспорта в одном из населённых пунктов Буковины. В Глубокском обществе решили запретить передвижение мотоциклов и мотороллеров в ночное время.

Это связано с безопасностью во время воздушных тревог и атак беспилотников. В таких ситуациях громкий звук транспорта может помешать своевременному реагированию или даже дезориентировать людей.

С 22:00 до 08:00 запрещено ездить по мототехнике, уровень шума которой превышает санитарные нормы. Под полный запрет попали и те, кто двигается без исправной выхлопной системы или с только усиливающими звук глушителями.

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