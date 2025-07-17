У Київавтодорі зазначають, що при виконанні ремонту можуть виникати тимчасові обмеження руху транспорту у Києві.

Обмеження руху транспорту в Києві вводять лише на окремій ділянці, крім цього зміни носять лише тимчасовий характер, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала прес-служба КМДА.

З 18 по 22 липня на мосту Метро через річку Дніпро буде часткове обмеження руху транспорту в Києві. Про це повідомили у Київавтодорі. Причиною обмеження є проведення ремонтних робіт на дорожньому покритті.

Згідно з інформацією комунальної корпорації, дорожники працюватимуть над оновленням асфальтобетонного покриття у лівій смузі в напрямку з лівого на правий берег. Роботи стартують 18 липня о 12:00 і триватимуть до 22 липня включно — до 20:00.

У Київавтодорі наголошують, що під час виконання ремонту можуть виникати тимчасові незручності для водіїв. У зв’язку з цим усіх учасників дорожнього руху закликають заздалегідь враховувати зміни та коригувати свої маршрути.

Комунальники перепрошують за тимчасові зміни та просять поставитися з розумінням до ситуації, адже ці роботи спрямовані на покращення інфраструктури та безпеки на дорозі.

Крім цього, до 10 вересня введено часткове обмеження руху транспорту в Києві вулицею Оноре де Бальзака. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Працівники КП ШЕУ Деснянського району розпочинають поточний ремонт дорожнього покриття на ділянці від вулиці Сержа Лифаря в напрямку вулиці Олександри Екстер. Через це пересування буде обмеженим на вказаній ділянці, що може спричинити тимчасові незручності для водіїв і пішоходів. Тому українців попереджають про зміни, на які варто звернути увагу.

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