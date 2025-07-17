В Киевавтодоре отмечают, что при выполнении ремонта могут возникать временные ограничения движения транспорта в Киеве.

Ограничение движения транспорта в Киеве вводится только на отдельном участке, кроме этого изменения носят лишь временный характер, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовала пресс-служба КГГА.

С 18 по 22 июля на мосту Метро через реку Днепр будет частичное ограничение движения транспорта в Киеве. Об этом сообщили в Киевавтодоре. Причиной ограничения является проведение ремонтных работ на дорожном покрытии.

Согласно информации коммунальной корпорации, дорожники будут работать над обновлением асфальтобетонного покрытия в левой полосе в направлении с левого на правый берег. Работы стартуют 18 июля в 12:00 и продлятся до 22 июля включительно — до 20:00.

В Киевавтодоре отмечают, что при выполнении ремонта могут возникать временные неудобства для водителей. В этой связи всех участников дорожного движения призывают заранее учитывать изменения и корректировать свои маршруты.

Коммунальщики извиняются за временные изменения и просят отнестись с пониманием к ситуации, ведь эти работы направлены на улучшение инфраструктуры и безопасности на дороге.

Кроме этого, до 10 сентября введено частичное ограничение движения транспорта в Киеве по улице Оноре де Бальзака. Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор".

Работники КП ШЭУ Деснянского района приступают к текущему ремонту дорожного покрытия на участке от улицы Сержа Лифаря в направлении улицы Александры Экстер. Из-за этого передвижение будет ограничено на указанном участке, что может вызвать временные неудобства для водителей и пешеходов. Поэтому украинцев предупреждают об изменениях, на которые следует обратить внимание.

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