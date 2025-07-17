Загалом прогноз погоди у Києві на 10 днів свідчить про поступове потепління з незначними коливаннями умов.

Прогноз погоди у Києві на 10 днів, з 18 по 27 липня, обіцяє різноманітні атмосферні явища, включаючи дощі, вітер та помірні коливання температури, повідомляє Politeka.

Детальну інформацію надає meteofor.

У п’ятницю, 18 липня, очікується +18°C, протягом дня можливі невеликі опади (1,5 мм), вітер дутиме з північного сходу, його пориви сягатимуть 7 м/с. Вже в суботу температура зросте до +21°C, однак дощові хмари повернуться — можливі опади до 11,6 мм. У неділю, 20 липня, стане прохолодніше — лише +15°C, йтиме дощ (4,2 мм).

З понеділка, 21 числа, прогнозується стабільна погода з незначними змінами температурного режиму. Температура коливатиметься в межах від +17°C до +31°C, найбільше потепління очікується в п’ятницю, 25 липня, коли повітря прогріється до +31°C. У цей період переважатиме західний вітер зі швидкістю 6–9 м/с. Опади будуть помірними або відсутніми — наприклад, у вівторок, 22 числа, очікується сухий день, а в середу можливі легкі опади.

Наприкінці періоду, 26 та 27 числа, температурні показники триматимуться на рівні +26°C. У суботу можливий короткочасний дощ (12,7 мм), тоді як неділя буде хмарною, але без істотних опадів. Пориви вітру залишатимуться помірними, не перевищуючи 9 м/с.

Загалом прогноз погоди у Києві на 10 днів свідчить про поступове потепління з незначними коливаннями умов. Варто бути готовими до зміни умов і подбати про зручний одяг та захист від дощу, особливо у вихідні дні.

Синоптики радять уважно стежити за оновленнями прогнозу, адже умови можуть змінюватися щодня.

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