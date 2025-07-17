В целом прогноз погоды в Киеве на 10 дней свидетельствует о постепенном потеплении с незначительными колебаниями.

Прогноз погоды в Киеве на 10 дней с 18 по 27 июля обещает разнообразные атмосферные явления, включая дожди, ветер и умеренные колебания температуры, сообщает Politeka.

Подробную информацию предоставляет meteofor .

В пятницу, 18 июля, ожидается +18°C, в течение дня возможны небольшие осадки (1,5 мм), ветер будет дуть с северо-востока, его порывы будут достигать 7 м/с. Уже в субботу температура вырастет до +21°C, однако дождевые облака вернутся — возможны осадки до 11,6 мм. В воскресенье, 20 июля, станет прохладнее - лишь +15°C, дождь (4,2 мм).

С понедельника, 21 числа, прогнозируется стабильная погода с незначительными изменениями температурного режима. Температура будет колебаться от +17°C до +31°C, наибольшее потепление ожидается в пятницу, 25 июля, когда воздух прогреется до +31°C. В этот период будет преобладать западный ветер со скоростью 6-9 м/с. Осадки будут умеренными или отсутствовать - например, во вторник, 22 числа, ожидается сухой день, а в среду возможны легкие осадки.

В конце периода 26 и 27 числа температурные показатели будут держаться на уровне +26°C. В субботу возможен кратковременный дождь (12,7 мм), в то время как воскресенье будет облачным, но без существенных осадков. Порывы ветра будут оставаться умеренными, не превышая 9 м/с.

В целом прогноз погоды в Киеве на 10 дней свидетельствует о постепенном потеплении с незначительными колебаниями условий.

Синоптики советуют украинцам внимательно следить за обновлением прогноза, ведь условия могут меняться каждый день.