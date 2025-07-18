Прогноз погоди у Харкові на вихідні допоможе заздалегідь спланувати дозвілля та уникнути несподіванок під відкритим небом.

Прогноз погоди у Харкові на вихідні обіцяє значні контрасти між суботою та неділею, повідомляє Politeka.

Така інформація надана на сайті sinoptik.ua.

За даними синоптиків, 19 липня місто накриють дощові хмари, тоді як 20 липня порадує ясним небом і теплом.

У суботу, 19-го, очікується переважно хмарна погода. Вранці пройде короткочасний дощ, який поступово вщухне ближче до полудня. Температурні показники коливатимуться від +20°C уночі до +29°C вдень, хоча за відчуттями опівдні стовпчик термометра сягатиме +31°C. Атмосферний тиск триматиметься в межах 743–745 мм рт. ст., вологість — від 62% до майже 100%, вітер — слабкий до помірного. Ймовірність опадів найбільша в ранкові години.

Натомість неділя, 20-го, обіцяє бути сухою. Зранку небо буде чистим, і така картина збережеться до вечора. Температура вдень підніметься до +30°C, нічна — близько +19°C. Тиск залишиться стабільним, вітер не перевищуватиме 2,6 м/с, а ризик опадів протягом дня мінімальний.

У народі 19 липня орієнтувались на колір неба під час заходу сонця — червоні відтінки вважалися ознакою наступного ясного дня. Також за смаком варення зі смородини судили про майбутню спеку. 20 липня традиційно згадують пророка Іллю. Вірили: після нього літо поверталося до осені. Народне прислів’я стверджувало: “Який Ілля — такий і листопад”.

Прогноз погоди у Харкові на вихідні допоможе заздалегідь спланувати дозвілля та уникнути несподіванок під відкритим небом. Не забудьте врахувати погодні умови під час планування прогулянок або поїздок за місто.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гроші на догляд за пенсіонером в Харкові: хто з українців може отримати виплати, важливі нюанси.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для людей з інвалідністю в Харкові: українцям передбачені виплати, названо суму.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ назвали причини скасування допомоги.