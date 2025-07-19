Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області також включає енергетичну підтримку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається благодійною організацією «Карітас України» у співпраці з міжнародними партнерами, повідомляє Politeka.

Як зазначено на офіційній сторінці у Facebook, команда «Карітас» спільно з Управлінням ООН з координації гуманітарних справ (OCHA Ukraine) реалізує новий етап підтримки для жителів регіону, які опинилися в складних життєвих обставинах.

У межах ініціативи надаються речі першої необхідності для тих, хто нещодавно залишив небезпечні зони та не має належного забезпечення. Також передбачено спеціальні гігієнічні комплекти для осіб, які змушені перебувати в дорозі або проживають у тимчасових умовах. Додатково організовано роздачу гарячого харчування для людей, які не мають змоги самостійно себе прогодувати.

Одним з важливих компонентів проєкту є можливість подати заявку на багатоцільову грошову підтримку. Отримані кошти дозволяють самостійно придбати найнеобхідніше відповідно до індивідуальних потреб.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області також включає енергетичну підтримку. У межах ініціативи "HAVEN", команда «Карітас Маріуполь» розпочала роздачу брикетів із лушпиння соняшника. Це екологічний вид палива, що добре зберігає тепло, не забруднює повітря та є ефективним у періоди відсутності централізованого опалення.

До слова, на Миколаївщині люди можуть також отримати грошову підтримку. У Шевченківській громаді розпочалася офіційна реєстрація на отримання грошової допомоги для пенсіонерів та для мешканців, які опинилися у складних життєвих обставинах.

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