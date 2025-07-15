Наразі подати заявку на участь у програмі грошової допомоги для пенсіонерів у Миколаївській області можуть жителі у низці населених пунктів.

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається благодійним фондом «Щедрик» за підтримки партнерів із ZOA International, повідомляє Politeka.net.

Про реєстрацію оголосила організація в своєму Телеграм-каналі.

У Шевченківській громаді розпочалася офіційна реєстрація на отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Миколаївській області та для мешканців, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Наразі подати заявку на участь у програмі можуть жителі таких населених пунктів:

село Зелений Гай;

село Полігон;

село Шевченкове;

село Центральне;

село Котляреве.

Грошова допомога у Миколаївській області буде надаватися домогосподарствам, які відповідають щонайменше двом критеріям з наведеного нижче списку. Сума допомоги становитиме від 400 до 1000 доларів США залежно від конкретної ситуації та визначених потреб.

Хто має право на допомогу:

внутрішньо переміщені особи, що отримали статус після 1 січня 2024 року

особи з інвалідністю

люди, які мають хронічні захворювання або потребують дорогого лікування

одинокі особи віком від 60 років, що не мають дітей або родичів, що надають догляд

багатодітні родини

одинокі батьки або матері

малозабезпечені сім’ї

жінки, які самостійно ведуть домогосподарство

домогосподарства, що зазнали втрат сільськогосподарських активів, худоби або постраждали через пошкодження господарських приміщень.

Про початок та умови реєстрації жителі громади будуть інформовані додатково через офіційні канали місцевої влади. Інформацію також буде розміщено у публічних місцях — школах, будинках культури, магазинах, на інформаційних дошках.

Деталі проєкту можна дізнатися безпосередньо у момент прибуття представників благодійної організації до вашого населеного пункту або з розміщених постерів.

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