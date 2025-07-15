Подать заявку на участие в программе денежной помощи для пенсионеров в Николаевской области могут жители в ряде населенных пунктов.

Денежное пособие для пенсионеров в Николаевской области предоставляется благотворительным фондом «Щедрик» при поддержке партнеров из ZOA International, сообщает Politeka.net.

О регистрации объявила организация в своем телеграмм-канале.

В Шевченковской общине началась официальная регистрация на получение денежной помощи для пенсионеров в Николаевской области и жителей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Подать заявку на участие в программе могут жители таких населенных пунктов:

село Зеленый Гай;

село Полигон;

село Шевченково;

Центральное;

Котлярово.

Денежная помощь в Николаевской области будет предоставляться домохозяйствам, отвечающим по меньшей мере двум критериям из нижеприведенного списка. Сумма пособия будет составлять от 400 до 1000 долларов США в зависимости от конкретной ситуации и определенных потребностей.

Кто имеет право на помощь:

внутренне перемещенные лица, получившие статус после 1 января 2024 года

лица с инвалидностью

люди, имеющие хронические заболевания или нуждающиеся в дорогостоящем лечении

одинокие лица в возрасте от 60 лет, не имеющие детей или родственников, предоставляющих уход

многодетные семьи

одинокие родители или матери

малообеспеченные семьи

женщины, самостоятельно ведущие домохозяйство

домохозяйства, понесшие потери сельскохозяйственных активов, скота или пострадавшие из-за повреждения хозяйственных помещений.

О начале и условиях регистрации жители общины будут информированы дополнительно через официальные каналы местных властей. Информация также будет размещена в публичных местах - школах, домах культуры, магазинах, на информационных досках.

Детали проекта можно узнать непосредственно в момент прибытия представителей благотворительной организации в ваш населенный пункт или из размещенных постеров.

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