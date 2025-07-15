Денежное пособие для пенсионеров в Николаевской области предоставляется благотворительным фондом «Щедрик» при поддержке партнеров из ZOA International, сообщает Politeka.net.

О регистрации объявила организация в своем телеграмм-канале.

В Шевченковской общине началась официальная регистрация на получение денежной помощи для пенсионеров в Николаевской области и жителей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Подать заявку на участие в программе могут жители таких населенных пунктов:

  • село Зеленый Гай;
  • село Полигон;
  • село Шевченково;
  • Центральное;
  • Котлярово.

Денежная помощь в Николаевской области будет предоставляться домохозяйствам, отвечающим по меньшей мере двум критериям из нижеприведенного списка. Сумма пособия будет составлять от 400 до 1000 долларов США в зависимости от конкретной ситуации и определенных потребностей.

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Кто имеет право на помощь:

  • внутренне перемещенные лица, получившие статус после 1 января 2024 года
  • лица с инвалидностью
  • люди, имеющие хронические заболевания или нуждающиеся в дорогостоящем лечении
  • одинокие лица в возрасте от 60 лет, не имеющие детей или родственников, предоставляющих уход
  • многодетные семьи
  • одинокие родители или матери
  • малообеспеченные семьи
  • женщины, самостоятельно ведущие домохозяйство
    домохозяйства, понесшие потери сельскохозяйственных активов, скота или пострадавшие из-за повреждения хозяйственных помещений.

О начале и условиях регистрации жители общины будут информированы дополнительно через официальные каналы местных властей. Информация также будет размещена в публичных местах - школах, домах культуры, магазинах, на информационных досках.

Детали проекта можно узнать непосредственно в момент прибытия представителей благотворительной организации в ваш населенный пункт или из размещенных постеров.

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