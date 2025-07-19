Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области также включает в себя энергетическую поддержку.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области оказывается благотворительной организацией "Каритас Украины" в сотрудничестве с международными партнерами, сообщает Politeka.

Как отмечается на официальной странице Facebook, команда «Каритас» совместно с Управлением ООН по координации гуманитарных дел (OCHA Ukraine) реализует новый этап поддержки для жителей региона, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

В рамках инициативы предоставляются вещи первой необходимости для тех, кто недавно покинул опасные зоны и не имеет надлежащего обеспечения. Также предусмотрены специальные гигиенические комплекты для лиц, вынужденных находиться в пути или проживающих во временных условиях. Дополнительно организована раздача горячего питания для людей, не имеющих возможности самостоятельно себя прокормить.

Одним из важных компонентов проекта является возможность подать заявку на многоцелевую денежную поддержку. Полученные средства позволяют самостоятельно приобрести самое необходимое в соответствии с индивидуальными потребностями.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области также включает в себя энергетическую поддержку. В рамках инициативы "HAVEN", команда «Каритас Мариуполь» начала раздачу брикетов из шелухи подсолнечника. Это экологический вид топлива, хорошо сохраняющий тепло, не загрязняющий воздух и эффективный в периоды отсутствия централизованного отопления.

К слову, в Николаевской области люди могут также получить денежную поддержку. В Шевченковской общине началась официальная регистрация на получение денежной помощи для пенсионеров и жителей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

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