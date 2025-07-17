Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві надають у вигляді гарячих обідів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві надаються благодійним фондом Карітас, в рамках робити соціальної їдальні, повідомляє Politeka.net.

Про цей проєкт розповіли на сайті організації Карітас.

Благодійна організація «Карітас Полтава» впевнено руйнує усталений стереотип про те, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві надають у вигляді гарячих обідів — це завжди про неякісну їжу, поганий сервіс і байдуже ставлення. Завдяки реалізації гуманітарного проєкту #Emergency_appeal, який спрямований на підтримку внутрішньо переміщених осіб, у Полтаві вже понад рік щоденно функціонує ініціатива з видачі повноцінних обідів, що користується стабільною популярністю.

Кожна людина, яка відповідає умовам участі, може отримати абонемент на харчування строком на 30 днів. Отримання обіду можливе щодня з 13:00 до 14:00, за адресою: вул. Семена Антонця (Балакіна), 24.

Для того щоб отримати доступ до безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Полтаві, необхідно пройти реєстрацію на місці. При собі потрібно мати оригінали таких документів:

паспорт громадянина України;

індивідуальний податковий номер (ІПН);

довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

документ, що підтверджує належність до категорії вразливості (наприклад, довідка про інвалідність чи інші офіційні підтвердження).

Наразі «Карітас» відкриває нову хвилю реєстрації для отримання гарячих обідів. Цього разу участь у програмі можуть взяти мешканці міста та внутрішньо переміщені особи, які належать до таких категорій:

особи з інвалідністю І–ІІІ групи;

самотні люди віком від 60 років і старші.

Важливо зазначити, що новий набір відкритий лише для нових бенефіціарів, тобто для тих, хто ще не отримував обіди від фонду після травня 2024 року.

Якщо ви відповідаєте цим критеріям і справді потребуєте допомоги, не зволікайте — приходьте, реєструйтеся та користуйтеся можливістю отримувати смачну, безпечну та щоденну підтримку від людей, які щиро прагнуть допомогти. «Карітас» щоденно доводить, що турбота може бути гідною, а благодійність — теплою і людяною.

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