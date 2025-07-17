Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве предоставляют в виде горячих обедов.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве предоставляются благотворительным фондом Каритас, в рамках производящей социальной столовой, сообщает Politeka.net.

Об этом проекте рассказали на сайте организации Каритас.

Благотворительная организация «Каритас Полтава» уверенно разрушает устоявшийся стереотип о том, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве дают в виде горячих обедов — это всегда о некачественной еде, плохом сервисе и безразличном отношении. Благодаря реализации гуманитарного проекта #Emergency_appeal , который направлен на поддержку внутренне перемещенных лиц, в Полтаве уже более года функционирует инициатива по выдаче полноценных обедов, пользующаяся стабильной популярностью.

Каждый человек, который отвечает условиям участия, может получить абонемент на питание сроком на 30 дней .

Для того чтобы получить доступ к бесплатным продуктам для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве, необходимо пройти регистрацию на месте . При себе нужно иметь оригиналы следующих документов :

паспорт гражданина Украины;

индивидуальный налоговый номер (ИНН);

справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

документ, подтверждающий принадлежность к категории уязвимости (например, справка об инвалидности или другие официальные подтверждения).

В настоящее время « Каритас» открывает новую волну регистрации для получения горячих обедов .

лица с инвалидностью I–III группы;

одинокие люди в возрасте от 60 лет и старше.

Важно отметить, что новый набор открыт только для новых бенефициаров , то есть для тех, кто еще не получал обеды от фонда после мая 2024 года .

Если вы отвечаете этим критериям и действительно нуждаетесь в помощи, не медлите — приходите, регистрируйтесь и пользуйтесь возможностью получать вкусную, безопасную и ежедневную поддержку от людей, которые искренне стремятся помочь. «Каритас» ежедневно доказывает, что забота может быть достойной, а благотворительность – теплой и человечной.

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