Місцеві мешканці повинні бути готові до впровадження нової системи оплати проїзду у Львові, тому розповідаємо про всі деталі.

Нова система оплати проїзду у Львові передбачає впровадження абонементів, повідомляє Politeka.

Як йдеться у повідомленні пресслужби міської ради міста, вже з 1 липня місцеві отримали можливість придбати проїзний на всі види міського транспорту. За перші два дні понад 600 людей скористалися цією можливістю.

Як розповів директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури міської ради Олег Забарило, це тільки початок і абонементи можна придбати на сайті, у мобільному додатку та через термінали EasyPay, а також у спеціальних центрах туристичної інформації.

Така послуга дуже зручна для тих, хто часто користується громадським транспортом. Нова система оплати проїзду у Львові приваблює пасажирів, які здійснюють багато поїздок щодня. Є люди, котрі подорожують десять і більше разів за день і для них такий інструмент виходить значно вигіднішим.

До кінця місяця планується розширити можливості і запустити продаж ще й через платформу “Eshop ЛеоКарт” і додаток “ЛеоКарт”, що зробить користування ще простішим.

Директор ЛКП “Львівавтодор” Микола Власюк відзначив, що абонементи вже активно використовують навіть студенти, незважаючи на те, що сезон навчання закінчився і багато хто пішов на канікули. Студенти, які мають студентський проїзний, найчастіше їздять не менше п’яти разів на день.

Отже, нова система оплати проїзду у Львові виявилась справді корисною. Ціна складає 900 гривень, студентам є знижка, тому доведеться заплатити лише 450. Цей інструмент дає змогу необмежено користуватися транспортом протягом 30 днів у автобусах, тролейбусах і трамваях як комунального, так і приватного перевізника.

Щоб скористатися, потрібно вибрати дату активації при купівлі, після чого проїзний автоматично почне діяти з обраного дня і триватиме рівно місяць.

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