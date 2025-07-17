Местные жители должны быть готовы к внедрению новой системы оплаты проезда во Львове, поэтому мы рассказываем обо всех деталях.

Новая система оплаты проезда во Львове предполагает введение абонементов, сообщает Politeka.

Как говорится в сообщении пресс-службы городского совета города, уже с 1 июля местные получили возможность приобрести проездной на все виды городского транспорта. За первые два дня более 600 человек воспользовались этой возможностью.

Как рассказал директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры городского совета Олег Забарило, это только начало и абонементы можно приобрести на сайте, в мобильном приложении и через терминалы EasyPay, а также в специальных центрах туристической информации.

Такая услуга очень удобна тем, кто часто пользуется общественным транспортом. Новая система оплаты проезда во Львове привлекает пассажиров, совершающих много поездок каждый день. Есть люди, которые путешествуют десять и более раз в день и для них такой инструмент получается гораздо более выгодным.

До конца месяца планируется расширить возможности и запустить продажу еще и через платформу "Eshop ЛеоКарт" и приложение "ЛеоКарт", которое сделает пользование еще проще.

Директор ЛКП "Львіватодор" Николай Власюк отметил, что абонементы уже активно используют даже студенты, несмотря на то, что сезон обучения закончился и многие ушли на каникулы. Студенты, имеющие студенческий проездной, чаще всего ездят не менее пяти раз в день.

Итак, новая система оплаты проезда во Львове оказалась действительно полезной. Цена составляет 900 гривен, студентам есть скидка, поэтому придется заплатить только 450. Этот инструмент позволяет неограниченно пользоваться транспортом в течение 30 дней в автобусах, троллейбусах и трамваях как коммунального, так и частного перевозчика.

Чтобы воспользоваться, нужно выбрать дату активации при покупке, после чего проездной автоматически начнет действовать с выбранного дня и займет ровно месяц.

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