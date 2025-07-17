Проект включає широкий спектр гуманітарної допомоги, в рамках якого видаються безкоштовні продукти для пенсіонерів у Миколаєві та області.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Миколаєві та області надається благодійною організацією Карітас України в співпраці з ООН, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці організації у Фейсбук.

Благодійна організація "Карітас" у співпраці з Управлінням ООН з координації гуманітарних справ (OCHA Ukraine) розпочала впровадження масштабної гуманітарної ініціативи, яка покликана надати всебічну підтримку найбільш вразливим категоріям населення. Особливу увагу в межах проєкту приділено людям літнього віку — пенсіонерам, які проживають у Миколаєві та населених пунктах області.

Цей проєкт охоплює широкий спектр гуманітарної допомоги, спрямованої на полегшення щоденних труднощів, з якими стикаються люди похилого віку, особливо ті, хто залишився без належного забезпечення чи був змушений залишити свій дім через бойові дії.

Передбачені такі напрямки допомоги:

Набори першої необхідності - безкоштовні продукти для пенсіонерів у Миколаївській області — їх отримують особи, які нещодавно евакуювалися з небезпечних чи деокупованих територій. До складу входять базові речі, необхідні для комфортного існування в перші дні після переміщення.

Гігієнічні набори транзитного типу — створені спеціально для тих, хто перебуває в дорозі, живе тимчасово у прихистках або не має стабільного місця проживання. Такі набори дозволяють підтримувати елементарну гігієну в складних умовах.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Миколаївській області у вигляді гарячих обідів — готуються для людей, які опинилися у скруті та не мають змоги самостійно забезпечити себе їжею. Така підтримка особливо важлива для самотніх пенсіонерів, які часто страждають від нестачі харчів або погіршеного здоров’я.

Багатоцільова грошова допомога — усі охочі можуть зареєструватися для її отримання. Цей вид допомоги дає можливість людині самостійно обрати, на що саме витратити кошти: ліки, їжа, засоби гігієни або інші життєво необхідні речі.

Окрім цього, у межах ще одного соціального проєкту — "HAVEN: Забезпечення притулку та житлових потреб для вразливих верств населення в Україні", команда "Карітас Маріуполь" реалізує ще один напрямок допомоги. Йдеться про роздачу екологічного палива — твердопаливних брикетів із лушпиння соняшника. Їх отримують мешканці Миколаївської області, які залишилися без централізованого опалення або не мають можливості придбати дрова.

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