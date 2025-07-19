Отримання такої грошової допомоги для пенсіонерів у Харківській області стане суттєвим кроком до стабілізації життя вразливих груп населення.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області доступна в межах багатоцільової програми підтримки, яку реалізує УВКБ ООН, повідомляє Politeka.

Інформація про підтримку розміщена на офіційному каналі.

Вона передбачає одноразове оформлення виплат у розмірі 3600 гривень на людину щомісяця протягом трьох місяців. Це рішення спрямоване на підтримку українців, котрі постраждали внаслідок війни, зокрема осіб, які перемістилися або повернулися до своїх домівок.

Право на участь мають ті, чий середньомісячний дохід не перевищує 5400 грн на особу. Обов’язковою умовою є також належність до певної категорії вразливості. Зокрема, подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи, які змінили місце проживання за останні пів року, але раніше не отримували аналогічну допомогу ні від УВКБ ООН, ні від інших гуманітарних структур.

Серед додаткових критеріїв – наявність у родині лише одного з батьків із неповнолітніми дітьми чи літніми особами, або ситуація, коли домогосподарство складається з самотньої особи віком від 55 років. Також підтримка передбачена для тих, хто має інвалідність або хронічні хвороби.

Для подачі заяви потрібно звернутися до одного з пунктів збору даних, перелік яких доступний за посиланням.

У разі запитань варто звертатися на гарячу лінію або написати листа на адресу: unhcrukraine@donbassos.org. Отримання такої грошової допомоги для пенсіонерів у Харківській області стане суттєвим кроком до стабілізації життя вразливих груп населення.

Умови отримання допомоги чітко визначені, і варто перевірити відповідність критеріям до подання заявки.

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