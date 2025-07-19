Получение такого денежного пособия для пенсионеров в Харьковской области станет существенным шагом к стабилизации жизни уязвимых групп населения.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области доступна в рамках многоцелевой программы поддержки, реализуемой УВКБ ООН, сообщает Politeka.

Информация о поддержке размещена на официальном канале .

Она предусматривает единовременное оформление выплат в размере 3600 гривен на человека ежемесячно в течение трех месяцев. Это решение направлено на поддержку украинцев, пострадавших в результате войны, в том числе лиц, переместившихся или вернувшихся в свои дома.

Право на участие имеют те, чей среднемесячный доход не превышает 5400 грн. на человека. Обязательным условием является также принадлежность к определенной категории уязвимости. В частности, подать заявку могут внутренне перемещенные лица, сменившие место жительства за последние полгода, но ранее не получавшие аналогичную помощь ни УВКБ ООН, ни других гуманитарных структур.

Среди дополнительных критериев – наличие в семье только одного родителя с несовершеннолетними детьми или пожилыми лицами, или ситуация, когда домохозяйство состоит из одинокого лица в возрасте от 55 лет. Также поддержка предназначена для тех, кто имеет инвалидность или хронические болезни.

Для подачи заявления следует обратиться в один из пунктов сбора данных, перечень которых доступен по ссылке .

В случае вопросов следует обращаться на горячую линию или написать письмо по адресу: unhcrukraine@donbassos.org . Получение такого денежного пособия для пенсионеров в Харьковской области станет существенным шагом к стабилизации жизни уязвимых групп населения.

Условия получения помощи четко определены, и следует проверить соответствие критериям подачи заявки.

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