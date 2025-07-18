Місцеві мешканці мають бути готові до підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області стало не просто прогнозом, а чітким зобов'язанням уряду перед МВФ, повідомляє Politeka.

Як йдеться у меморандумі Міжнародного валютного фонду, Україна повинна перейти до ринкових цін на газ, тепло, воду та електроенергію одразу після завершення воєнного стану.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області напряму пов’язане з умовами, які виставив МВФ. Зараз українці платять лише половину вартості ЖКП. Решту покривають державні дотації. Але така модель недовговічна.

Наприклад, вартість електроенергії для населення компенсується на 50 відсотків. Ціна на газ теж у половину нижча за ринкову. А от розцінки на воду і тепло взагалі не змінювалися з початку повномасштабного вторгнення.

МВФ вимагає, щоб Україна розробила чіткий і послідовний план, який дозволить перейти до такої вартості, яка буде покривати фактичну собівартість. Причому з урахуванням соціального аспекту. Тобто нові розцінки не мають знищити людей фінансово.

У фонді пояснюють, що такий підхід дозволить зменшити борги, які накопичились у сфері енергетики, зробити підприємства життєздатними, а також посилити конкуренцію на ринку. Це, у свою чергу, стимулює енергоефективність.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області, як і по всіх інших регіонах, неодмінно відбудеться, наголошують експерти. За прогнозами, вартість зросте у кілька разів.

Наприклад, електроенергія має коштувати 8.64 за кіловат-годину замість нинішніх 4.32. Газ - майже 16 гривень за кубометр. Зараз це приблизно 8 грн. Вода разом з водовідведенням може зрости до 171.76 за куб, а опалення - до 56.68 грн за квадратний метр.

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