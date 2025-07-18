Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области стало не просто прогнозом, а четким обязательством правительства МВФ, сообщает Politeka.
Как говорится в меморандуме Международного валютного фонда, Украина должна перейти к рыночным ценам на газ, тепло, воду и электроэнергию сразу после завершения военного положения.
Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области напрямую связано с условиями, выдвинутыми МВФ. Сейчас украинцы платят только половину стоимости ЖКУ. Остальные покрывают государственные дотации. Но такая модель недолговечна.
К примеру, стоимость электроэнергии для населения компенсируется на 50 процентов. Цена на газ тоже в половину ниже рыночной. А вот цены на воду и тепло вообще не менялись с начала полномасштабного вторжения.
МВФ требует, чтобы Украина разработала четкий и последовательный план, позволяющий перейти к такой стоимости, которая будет покрывать фактическую себестоимость. Причем на основе социального аспекта. То есть, новые расценки не должны уничтожить людей финансово.
В фонде объясняют, что такой подход позволит уменьшить накопившиеся в сфере энергетики долги, сделать предприятия жизнеспособными, а также усилить конкуренцию на рынке. Это, в свою очередь, провоцирует энергоэффективность.
Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области, как и во всех других регионах, непременно произойдет, отмечают эксперты.
К примеру, электроэнергия должна стоить 8.64 за киловатт-час вместо нынешних 4.32. Газ – почти 16 гривен за кубометр. Сейчас это около 8 грн. Вода вместе с водоотводом может вырасти до 171.76 за куб, а отопление – до 56.68 грн за квадратный метр.
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