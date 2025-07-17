Дефіцит продуктів у Харківській області та в країні загалом вимагає системного підходу.

Дефіцит продуктів у Харківській області невдовзі може торкнутися однієї з найважливіших харчових позицій, повідомляє Politeka.

Як говорить директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський, йдеться про житній хліб.

Україна стрімко втрачає внутрішні запаси жита, що створює ризики суттєвого подорожчання. За прогнозами фахівців, уже найближчим часом вартість одного буханця може сягнути 40–50 гривень. Основна причина — критичне скорочення посівних площ та відсутність стабільного імпорту.

Як зазначив Рибчинський, ситуація на ринку фактично вийшла з-під контролю. Через зниження рентабельності аграрії масово відмовляються вирощувати жито. У середньому урожайність цієї культури на 30% нижча за пшеницю, що негативно впливає на прибутковість господарств. Додатково вплинуло припинення поставок із Білорусі — колись основного постачальника.

Ціни на сировину зростають рекордними темпами. Якщо у 2024 році тонна коштувала приблизно 6–7 тис. грн, то навесні 2025-го ціна сягнула 12–14 тис. грн. Борошно подорожчало майже вдвічі — до 20 тис. грн за тонну. Через це низка виробників може повністю згорнути випуск житніх хлібобулочних виробів.

Проте аналітики допускають, що високі закупівельні ціни можуть стимулювати українських фермерів повернутися до вирощування цієї нішевої культури. Певне полегшення очікується в сезоні 2026/2027, але наступний рік буде складним. Дефіцит продуктів у Харківській області та в країні загалом вимагає системного підходу — і часу.

Споживачам радять уже зараз звертати увагу на ціни та готуватися до можливого зменшення асортименту у супермаркетах.

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