Дефицит продуктов в Харьковской области вскоре может затронуть одну из важнейших пищевых позиций, сообщает Politeka.

Как говорит директор Союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский , речь идет о ржаном хлебе.

Украина стремительно теряет внутренние запасы ржи, что создает риск существенного удорожания. По прогнозам специалистов, уже в ближайшее время стоимость одной буханки может достичь 40-50 гривен. Основная причина – критическое сокращение посевных площадей и отсутствие стабильного импорта.

Как отметил Рыбчинский, ситуация на рынке фактически вышла из-под контроля. Из-за снижения рентабельности аграрии массово отказываются выращивать рожь. В среднем урожайность этой культуры на 30% ниже пшеницы, что негативно влияет на прибыльность хозяйств. Дополнительно повлияло на прекращение поставок из Беларуси — некогда основного поставщика.

Цены на сырье растут рекордными темпами. Если в 2024 году тонна стоила около 6–7 тыс. грн, весной 2025-го цена достигла 12–14 тыс. грн. грн. Мука подорожала почти вдвое – до 20 тыс. грн за тонну. Поэтому ряд производителей может полностью свернуть выпуск ржаных хлебобулочных изделий.

Однако аналитики допускают, что высокие закупочные цены могут стимулировать украинских фермеров вернуться к выращиванию этой нишевой культуры. Некоторое облегчение ожидается в сезоне 2026/2027, но следующий год будет сложным. Дефицит продуктов в Харьковской области и стране требует системного подхода — и времени.

Потребителям советуют уже сейчас обращать внимание на цены и готовиться к возможному уменьшению ассортимента в супермаркетах.

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