Дотримуйтеся заходів безпеки під час дії графіка відключення газу у Волинській області.

Волинська філія «Газмережі» інформує споживачів про графік відключення газу у Волинській області, передає Politeka.

Інформація зазначена на офіційному каналі.

У зв’язку з плановими ремонтно-профілактичними роботами буде тимчасово припинено розподіл природного газу у селах Новокотів, Романів та Ботин Луцького району.

Відключення розпочнеться 21 липня о 08:00 і триватиме до 17:00 24 липня. На цей період газопостачання призупинять на окремих вулицях зазначених населених пунктів.

У селі Новокотів графік відключення газу у Волинській області торкнеться Звірівської, Польової, Лугової, Зеленої, Центральної, Романівської, Новоселівської та Пісочної вулиць. У Романеві відключення відбудеться на Ставковій, Агатангела Кримського, Молодіжній, Новій, Перемоги, Ботинській, Млинській, Південній, Миру, Хмельовій та Нелі Грішиної.

У селі Ботин припинять газопостачання на вулиці Центральній.

Відновлення подачі газу відбудеться одразу після завершення робіт, за умови забезпечення доступу до газового обладнання кожного домоволодіння.

Перед виходом із будинку необхідно перекрити крани газових приладів. Дотримуйтеся заходів безпеки під час користування паливом.

Для швидкого запуску систем рекомендується усунути виявлені технічні недоліки, надати доступ для перевірки та підтвердити відповідність пристроїв проєкту газифікації. Важливо мати актуальні акти про перевірку димових і вентиляційних каналів.

Окрім того, Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» звертає увагу на необхідність укладення договорів на обслуговування внутрішньобудинкових систем. За всіма питаннями прохання звертатися до філії.

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