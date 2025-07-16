Соблюдайте меры предосторожности во время действия графика отключения газа в Волынской области.

Волынский филиал «Газсети» информирует потребителей о графике отключения газа в Волынской области, передает Politeka.

Информация указана на официальном канале .

В связи с плановыми ремонтно-профилактическими работами будет временно прекращено распределение природного газа в селах Новокотов, Романов и Ботын Луцкого района.

Отключение начнется 21 июля в 08:00 и продлится до 17:00 24 июля. В этот период газоснабжение приостановят на отдельных улицах указанных населенных пунктов.

В селе Новокотов график отключения газа в Волынской области коснется Зверевской, Полевой, Луговой, Зеленой, Центральной, Романовской, Новоселовской и Песочной улиц. В Романе отключение состоится на Ставковой, Агатангеле Крымском, Молодежной, Новой, Победе, Ботинской, Млинской, Южной, Мира, Хмелевой и Неле Гришиной.

В селе Ботин прекратят газоснабжение на улице Центральной.

Возобновление подачи газа произойдет сразу после завершения работ, при условии обеспечения доступа к газовому оборудованию каждого домовладения.

Перед выходом из дома нужно перекрыть краны газовых устройств. Соблюдайте меры предосторожности при использовании топлива.

Для быстрого запуска систем рекомендуется устранить обнаруженные технические недостатки, предоставить доступ для проверки и подтвердить соответствие устройств газификации. Важно иметь актуальные акты о проверке дымовых и вентиляционных каналов.

Кроме того, Волынский филиал ООО «Газораспределительные сети Украины» обращает внимание на необходимость заключения договоров на обслуживание внутридомовых систем. За всеми вопросами просьба обращаться в филиал.

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