Графік відключення світла в Харківській області пов’язаний з плановими роботами на електромережах, які проводитимуться для забезпечення безперебійної та якісної роботи електропостачання в подальшому.

18 липня 2025 року з 09:00 до 16:10 у місті Люботин та прилеглих районах заплановано графік відключення світла в Харківській області, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті Люботинської міської територіальної громади.

Вимкнення торкнеться великої кількості вулиць та провулків, серед яких — Мистецький, Театральний, Шкільний, Захисників України, Лікарняна, Космічний, Слобожанський, Торговий, Академіка Барабашова, Бібліотечна, Військова, Весела, Володимира Горбенка, Деповська, Західна, Кільцева, Максима Гайдаша, Микити Мізяка, Мистецька, Слобожанська, Слюсарна, Театральна, Шкільна та інші.

Окрім того знеструмлення заплановані і в Дергачівській громаді.

17 липня з 8:00 до 17:00 світло вимикатимуть у Дергачах (вул. Лозівська), Руській Лозовій, Новому, Питомнику, а 18 липня з 9:00 до 17:00 — у Дергачах за адресами: пров. Стадіонний, в-д Василя Стуса, в-д Семафорний, в-д Сумський, пров. Семафорний, вул. 92-ї бригади, вул. Романа Радівілова, вул. Сумський шлях, вул. Світла, вул. Семафорна, вул. Спортивна.

Графік відключення світла в Харківській області пов’язаний з плановими роботами на електромережах, які проводитимуться для забезпечення безперебійної та якісної роботи електропостачання в подальшому. Енергетики радять мешканцям заздалегідь підготуватися до відсутності електроенергії, забезпечити необхідний запас води, зарядити мобільні пристрої та обмежити використання електроприладів.

Слідкуйте за оновленнями та повідомленнями від місцевих служб для отримання актуальної інформації.

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