График отключения света в Харьковской области связан с плановыми работами на электросетях, которые будут производиться для обеспечения бесперебойной и качественной работы электроснабжения в дальнейшем.

18 июля 2025 с 09:00 до 16:10 в городе Люботин и прилегающих районах запланирован график отключения света в Харьковской области, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте Люботинского городского территориального общества.

Выключение коснется большого количества улиц и переулков, среди которых —Мистецький, Театральный, Школьный, Защитников Украины, Больничная, Космический, Слобожанский, Торговый, Академика Барабашова, Библиотечная, Военная, Веселая, Владимира Горбенко, Деповская, Западная, Киль Художественная, Слобожанская, Слесарная, Театральная, Школьная и другие.

Кроме того, обесточения также коснутся и жителей в Дергачевской общине.

17 июля с 8:00 до 17:00 отключат свет в Дергачах (ул. Лозовская), Русская Лозовая, Новый, Питомник, а 18 июля с 9:00 до 17:00 — в Дергачах по адресам: переулок Стационный, ул. Василия Стуса, Семафорный, Сумского, Семафорный. переулок, ул. 92-й Бригады, Романа Радивилова, Сумского Шляха, Светлая, улица Семафорная, улица Спортивная.

График отключения света в Харьковской области связан с плановыми работами на электросетях, которые будут производиться для обеспечения бесперебойной и качественной работы электроснабжения в дальнейшем. Энергетики советуют местным жителям заранее подготовиться к отсутствию электроэнергии, обеспечить необходимый запас воды, зарядить мобильные устройства, а такжн ограничить использование электрических приборов.

Для получения актуальной информации жителям нужно следить за обновлениями и сообщениями от местных служб.

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