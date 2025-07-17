Місцевим мешканцям варто бути готовими до тривалих незручностей, які виникли через обмеження руху в Чернівцях.

Обмеження руху в Чернівцях зачепили одразу кілька ділянок і триватимуть ще кілька тижнів, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційній сторінці міської ради в Telegram, причина полягає у планових ремонтних роботах, а також у проведенні фестивалю, який традиційно збирає велику кількість гостей.

Обмеження руху в Чернівцях наразі діє на перехресті вулиць Івана Франка та Міцкевича. Там працюють дорожники, які усувають дефекти покриття. Транспорт частково обмежено до 25 липня. Смуги звужено, тому водіям радять бути уважними та при можливості оминати цю частину міста.

Це не єдина вулиця, де наразі складно проїхати. Раніше стало відомо про повне перекриття на Лесі Українки, зокрема на ділянці між перехрестями з вулицями Миколи Лисенка та Фрідріха Шиллера. Там триває капітальний ремонт тротуарів, і роботи, за планом, завершаться не раніше 31 липня 2025 року.

Крім того, на парній стороні тієї ж вулиці, між Сковороди та Котляревського, перекриття діятиме до 29 серпня. Тут також працюють над оновленням пішохідної зони. Перехожих просять обходити місця, де йдуть роботи, а водіїв також попередили про часткове обмеження руху в Чернівцях на даній ділянці.

Комунальні служби активно працюють, щоб вкластися у графік, але затримки можливі через погодні умови. У пресслужбі міської ради також нагадали, що всі поточні перекриття в місті можна відстежувати на офіційних ресурсах.

Жителям радять планувати маршрути з урахуванням оновлень і стежити за повідомленнями в Telegram-каналі або на офіційному сайті міськради.

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