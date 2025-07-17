Местным жителям следует быть готовыми к длительным неудобствам, возникшим из-за ограничения движения в Черновцах.

Ограничения движения в Черновцах затронули сразу несколько участков и продлятся еще несколько недель, сообщает Politeka.

Как информируют на официальной странице городского совета в Telegram, причина заключается в плановых ремонтных работах, а также в проведении фестиваля, традиционно собирающего большое количество гостей.

Ограничение движения в Черновцах действует на перекрестке улиц Ивана Франко и Мицкевича. Там работают дорожники, устраняющие дефекты покрытия. Транспорт частично ограничен до 25 июля. Полосы сужены, поэтому водителям советуют быть внимательными и по возможности обходить эту часть города.

Это не единственная улица, где сложно проехать. Ранее стало известно о полном перекрытии на Лесе Украинки, в том числе на участке между перекрестками с улицами Николая Лысенко и Фридриха Шиллера. Там идет капитальный ремонт тротуаров, и работы, по плану, завершатся не ранее 31 июля 2025 года.

Кроме того, на парной стороне той же улицы, между Сковородой и Котляревским, перекрытие будет действовать до 29 августа. Здесь также работают над обновлением пешеходной зоны. Прохожих просят обходить места, где идут работы, а водителей также предупредили о частичном ограничении движения в Черновцах на данном участке.

Коммунальные службы активно работают, чтобы вложиться в график, но задержки возможны из-за погодных условий. В пресс-службе городского совета также напомнили, что все текущие перекрытия в городе можно отслеживать на официальных ресурсах.

Жителям советуют планировать маршруты с учетом обновлений и следить за сообщениями в Telegram-канале или на официальном сайте горсовета.

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