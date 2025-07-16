Місцевих мешканців, а особливо водіїв, чекають тимчасові незручності через обмеження руху в Одесі, тож розповідаємо про це детальніше.

Обмеження руху в Одесі торкнуться не лише легкового транспорту, а й вантажівок, повідомляє Politeka.

Як інформує пресслужба міської ради, обмеження руху в Одесі пов’язані з капітальним ремонтом автомобільної естакади, що веде до порту. Її спорудили ще у 2000 році і з того часу об'єкт не зазнавав серйозних оновлень.

Ремонт розпочнеться 28 липня і триватиме до 15 листопада. Увесь цей час проїзд через естакаду буде повністю закрито.

Міська влада вже працює над тим, щоб організувати тимчасову схему об’їзду для великовантажного транспорту. Розглядають варіанти перенаправлення потоку вулицями облцентру з обов’язковою диспетчеризацією, чіткими правилами користування накопичувальними майданчиками.

Такий підхід має знизити ризик заторів і забезпечити хоча б мінімальну зручність водіям і жителям. За словами представників адміністрації морських портів України, саме зараз найкращий момент для старту капремонту. Трафік у місті помітно знизився, а це дозволяє зменшити незручності.

Паралельно завершуються роботи на узвозі Блажка. Завдяки цьому громадський транспорт можна буде тимчасово вивести з Приморської вулиці, розвантаживши її і зменшивши загальний потік машин у районі естакади.

Але це ще не все. Обмеження руху в Одесі поширюються і на великовантажний транспорт у зв’язку з погодними умовами. З 27 червня в області почали діяти сезонні заборони на проїзд фур у денний час.

Якщо температура повітря піднімається вище позначки плюс 28 градусів, вантажівки вагою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь понад 7 тонн не мають права пересуватися дорогами з 10:00 до 20:00. Це правило запровадили задля збереження дорожнього покриття, яке може деформуватись через спеку.

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