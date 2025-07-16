Местных жителей, особенно водителей, ждут временные неудобства из-за ограничения движения в Одессе, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Ограничения движения в Одессе затронут не только легковой транспорт, но и грузовики, сообщает Politeka.

Как информирует прессслужба городского совета, ограничения движения в Одессе связаны с капитальным ремонтом ведущей в порт автомобильной эстакады. Ее построили еще в 2000 году и с тех пор объект не подвергался серьезным обновлениям.

Ремонт начнется 28 июля и продлится до 15 ноября. Все это время проезд через эстакаду будет полностью закрыт.

Городские власти уже работают над тем, чтобы организовать временную схему объезда для большегрузного транспорта. Рассматривают варианты перенаправления потока по улицам облцентра с обязательной диспетчеризацией, четкими правилами пользования накопительными площадками.

Такой подход должен снизить риск пробок и обеспечить хотя бы минимальное удобство водителям и жителям. По словам представителей администрации морских портов Украины, именно сейчас самый лучший момент для старта капремонта. Трафик в городе заметно снизился, что позволяет уменьшить неудобства.

Параллельно завершаются работы на спуске Блажко. Благодаря этому общественный транспорт можно будет временно вывести с Приморской улицы, разгрузив ее и снизив общий поток машин в районе эстакады.

Но это еще не всё. Ограничения движения в Одессе распространяются и на большегрузный транспорт в связи с погодными условиями. С 27 июня в области начали действовать сезонные запреты на проезд фур в дневное время.

Если температура воздуха поднимается выше отметки плюс 28 градусов, грузовики весом более 24 тонн или с нагрузкой на ось более 7 тонн не имеют права передвигаться по дорогам с 10:00 до 20:00. Это правило было введено для сохранения дорожного покрытия, которое может деформироваться из-за жары.

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