Пенсіонери, які були змушені покинути свої домівки через війну, можуть розраховувати на грошову допомогу для ВПО в Харкові.

Грошова допомога для ВПО в Харкові надається у межах програми ООН, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті Мінсоцполітики, грошова допомога для ВПО в Харкові стала частиною оновленої ініціативи Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Програму продовжили до середини 2025 року, і вона охоплює пенсіонерів, які проживають у зонах активних або потенційних бойових дій. Харківщина входить до цього переліку, а отже літні люди з регіону можуть отримувати додаткові кошти.

Відповідно до цієї програми, літнім людям щомісяця компенсують різницю між 3250 гривнями і тією сумою, яку вони вже отримують як пенсію. Наприклад, якщо пенсія складає 3100, то доплата становитиме 150 гривень.

Платежі надходять безпосередньо на банківський рахунок, на який людина зазвичай отримує пенсію. Оформлювати чи подавати заявки не потрібно.

Грошова допомога для ВПО в Харкові доступна тільки тим, чия пенсія не перевищує 3250 гривень. Крім того, важливо, щоб з березня 2023 року людина не отримувала інші види міжнародної підтримки як переселенець. Також одна з головних умов - фактичне проживання в зоні, де тривають бойові дії або є постійна загроза через близькість до фронту.

Усі дані вже є в базі Пенсійного фонду, тому особисто подавати якісь документи не потрібно. Ні до органів соцзахисту, ні до самої гуманітарної програми ООН звертатися не доведеться.

Такі виплати зараз особливо важливі, адже вони дозволяють бодай трохи компенсувати зростання цін і ту нестабільність, у якій опинилися літні люди через війну. Для багатьох старших людей навіть кількасот гривень - це відчутна підтримка, яка дає змогу придбати ліки або оплатити комунальні послуги.

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