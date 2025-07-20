Пенсионеры, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, могут рассчитывать на денежную помощь для ВПЛ в Харькове.

Денежная помощь для ВПЛ в Харькове предоставляется в рамках программы ООН, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте Минсоцполитики, денежная помощь для ВПЛ в Харькове стала частью обновленной инициативы Всемирной продовольственной программы ООН.

Программа продлена до середины 2025 года, и она охватывает пенсионеров, проживающих в зонах активных или потенциальных боевых действий. Харьковщина входит в этот перечень, а значит, пожилые люди из региона могут получать дополнительные средства.

Согласно этой программе, пожилым людям ежемесячно компенсируют разницу между 3250 гривнами и той суммой, которую они уже получают в качестве пенсии. К примеру, если пенсия составляет 3100, то доплата будет составлять 150 гривен.

Платежи поступают непосредственно на банковский счет, на который человек обычно получает пенсию. Оформлять или подавать заявки не нужно.

Денежная помощь для ВПЛ в Харькове доступна только тем, чья пенсия не превышает 3250 гривен. Кроме того, важно, чтобы с марта 2023 человек не получал другие виды международной поддержки как переселенец. Также одно из главных условий – фактическое проживание в зоне, где продолжаются боевые действия или есть постоянная угроза из-за близости к фронту.

Все данные уже есть в базе Пенсионного фонда, поэтому лично подавать какие-либо документы не нужно. Ни в органы соцзащиты, ни в самую гуманитарную программу ООН обращаться не придется.

Такие выплаты сейчас особенно важны, ведь они позволяют хоть немного компенсировать рост цен и ту нестабильность, в которой оказались пожилые люди из-за войны. Для многих пожилых людей даже несколько сотен гривен - это ощутимая поддержка, позволяющая приобрести лекарства или оплатить коммунальные услуги.

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