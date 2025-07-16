Новий графік руху поїздів з Києва передбачає зупинки на проміжних станціях.

Новий графік руху поїздів з Києва ввела Укрзалізниця на популярному маршруті, яким часто подорожують українці у літній період, повідомляє Politeka.net.

Про це Укрзалізниця оголосила в своєму Телеграм-каналі.

У зв’язку з підвищеним попитом на перевезення між Києвом і Вінницею в літній період, "Укрзалізниця" запроваджує новий додатковий денний поїзд №275/276. Цей поїзд призначено для забезпечення комфортних подорожей у дні, коли фіксується найбільше навантаження на маршрут.

Експрес курсуватиме тричі у другій половині липня — 20, 26 та 28 числа. Це дозволить охопити періоди активного пасажирського трафіку, зокрема у вихідні та перед ними.

Новий графік руху поїздів з Києва виглядає наступним чином:

з Києва експрес відправлятиметься о 10:35 і прибуватиме до Вінниці о 13:45,

у зворотному напрямку з Вінниці поїзд вирушатиме о 16:17 і прибуватиме до столиці о 19:55.

Новий графік руху поїздів з Києва передбачає зупинки на проміжних станціях Фастів та Козятин, що дозволяє зручно скористатися рейсом і пасажирам з інших населених пунктів.

У складі поїзда — купейні вагони з місцями для сидіння. Для зручності пасажирів уточнюється розміщення: непарні місця розташовані біля вікна, а парні — ближче до проходу.

Також нагадаємо, що раніше вже анонсувано інші додаткові маршрути в межах оновлення літнього розкладу. Серед них — поїзд №218/217 Чоп — Львів, який курсуватиме 17, 19 та 25 липня. Його запуск покликаний дослідити пасажиропотік на напрямку західних регіонів.

"Укрзалізниця" закликає пасажирів планувати поїздки заздалегідь та вчасно купувати квитки, щоб гарантувати собі місце у зручний день подорожі.

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